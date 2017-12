Kehrast saab nädalavahetusel Balti käsipallipealinn

Laupäeval ja pühapäeval jätkuvad mängud käsipalli Balti liigas, esimest korda sel hooajal on kõik 12 osalevat klubi samal nädalavahetusel tules. Erilist maiuspala pakutakse Kehra käsipallipublikule, sest Harjumaa väikelinn võõrustab koguni nelja kohtumist ja fännidel on võimalik näha kuut erinevat meeskonda.

Nädalavahetusel on võistlustules kõik neli Eesti klubi. A-alagruppi kuuluvad ja hädasti punkte vajavad HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Viljandi HC kohtuvad laupäeval omavahel ning järgmiseks päevaks sõidavad mulgid külla Riihimäe Cocksile, samas kui kehralased võtavad kodus vastu Läti klubi Dobele Tenaxit. B-alagrupis võõrustavad Põlva Serviti ja HC Tallinn tugevaid Minski SKA-d ja Zaporožje ZTR-i.

Noor HC Tallinn seisab vastamisi seni tugevaimate vastastega

HC Tallinn mängib seoses Kalevi spordihalli hõivatusega kodumängud Kehras, kus noor klubi peab vastu seisma seni tugevaimatele vastastele. "Jah, nii kõvade vastastega pole me veel kohtunud," kinnitas HC Tallinna peatreener Jüri Lepp. "SKA on mulle muidugi vana tuttav, aga ZTR-iga pole oma treenerikarjääri jooksul mänginud. Nägin neid siiski mulluse hooaja finaalturniiril."

Pealinlasi on sel hooajal räsinud vigastused, kuid sellest hoolimata ollakse koduliigas neljandal kohal. "Eks meie prioriteedid on Eesti võistlustel, Balti liigas on tegu nii-öelda tutvumisaastaga," sõnas Lepp. "Küllap järgmine hooaeg paneme juba ka rahvusvahelistele sarjadele suuremat rõhku."

Kolmapäevases koduliigamängus Aruküla/Audentese vastu olid juba üles antud vigastustest toibuvad Robin Oberg ja Sander Sven Annula. "Mänguvalmis nad veel pole ja hetkel isegi ei oska öelda, kas kasutan neid nädalavahetusel või mitte. Riske ei tahaks võtta," tunnistas Lepp. "Vastased on väga tugevad, aga kaotama me ei lähe – usun, et meilgi on nippe, millega vastaseid üllatada."

Kalmer Musting loodab võidurõõmu maitsta

Samade vastastega kohtub ka kodustes sarjades võidult võidule sammuv, aga Balti liigaski seni kolmest mängust täispunktid noppinud Põlva Serviti. SKA on põlvalastele vana tuttav, kevadel kaotati Valgevene tippklubile Balti liiga pronksimängus, samas kui ZTR-ile vannuti alla poolfinaalis.

"Ukrainlastega olemegi vaid selle ühe korra kohtunud ja värsket videomaterjali meil pole, aga tegemist on kahe väga tugeva meeskonnaga," tunnistas Serviti juhendaja Kalmer Musting. "SKA käis augustis Põlva Cupil teise koosseisuga ning nendegagi oli meil raske. Nüüdki jäävad mõned põhimehed koju, aga kergemaks see oluliselt meie ülesannet ei tee."

Musting loodab siiski nädalavahetusel võidurõõmu maitsta: "Raske öelda, kas korra või kaks, aga oleme heas vormis ning näidanud korralikku käsipalli. Kaitse peab meil olema väga hea, ütleks, et euromängude tasemel kui tahame tulemust. Oleme mängijatele sel nädalal andnud mitu puhkepäeva, et just vaimset värskust hoida ning ootused-lootused on siiski kõrgel."

Nullipoiss Kehra vajab hädasti punkte

A-alagrupis on Eesti klubid hetkel tabeli põhjas – Kehra koguni nulli peal, Viljandil on kolmest mängust kirjas kaks punkti. Laupäeval ollakse vastamisi omavahel, viimati kohtuti kaks kuud tagasi Eesti meistriliiga mängus ja siis oli 31:29 parem Kehra. Balti liigas on kahe viimase hooajaga mängitud neli korda ning siingi on kehralastel 3:1 edu.

"Vajame kindlasti punkte, ehkki meil on seni Balti liigas olnud kaks kohtumist Cocksiga ja kaks rasket mängu Leedus. Loodan, et saame nulli pealt ära," sõnas kehralaste juhendaja Kaupo Liiva. "Viljandi tundub korralikus hoos olevat ja väga hea meeskonnavaimuga. Tenax jookseb palju kiirrünnakutesse, mis meile hiljuti peavalu valmistanud, nii et lihtne ei saa meil olema."

Neljapäeval kaotas Kehra üllatuslikult meistriliigas Põlva Coopile. "Mehed ei tahtnud võita, väga kurb oli. Aga nagu meie kapten Kaspar Lees hiljem ütles – me ei tohi seda unustada, see peabki jääma hinge, et teaks, kuidas ei tohi mängida. Loodan, et neljapäev oli vajalik äratus ja karastus nädalavahetuseks," lisas Liiva.

Vigastusi trotsiv Viljandi ootab noorte esiletõusu

Viljandi HC jaoks on laupäevane mäng Kehraga ilmselgelt tähtsam kui järgmise päeva heitlus võõrsil tiitlikaitsja Riihimäe Cocksiga. Soomes peeti eelmisel nädalavahetusel samuti karikafinaal, kus Cocks alistas kindlalt 36:24 Grankulla IFK. Viljandi jäi mäletatavasti 23:34 alla Servitile.

"Vaatasin Cocksi eelmist liigamängu, kus nad suurte raskustega alistasid Valdar Noodla koduklubi Helsingi Dickeni," lausus Viljandi peatreener Marko Koks. "Usun, et kui nad meid alahindavad, on meil väike võimalus, aga loomulikult on laupäevane vastasseis Kehraga koht, kust tahaksime punkte saada."

Viljandit tabanud vigastustelaine ei taha vaibuda, sest pikalt rivist löödud Vladimir Maslaki ning suure küsimärgi all oleva Kristo Järvega liitus kolmapäevases liigamängus Serviti vastu jalale häda teinud Andrei Hapal ning Raiko Roosnagi hüppeliiges pole terve. "Loodan, et viimased kaks ikka paranevad ja saavad meid aidata," sõnas murelik mulkide juhendaja.

"Aga loodus tühja kohta ei salli, nii et ehk on aeg mõnel teisel esile tõusta," arvas Koks. "17-aastane Simon Drõgin seda juba teinudki – kolmapäeval Serviti vastu tegi ta hea partii, on oma vanuse kohta füüsiliselt heas vormis, osav läbimurretel ja astunud arengus suure sammu. Nüüd oleks vaja veel rohkem enesekindlust ja otsustavust viskele minekul."

Eesti klubide mängud sel nädalavahetusel Balti liigas:

09.12 kl 16.00 Minski SKA – HC Tallinn (Kehras)

09.12 kl 18.00 Zaporožje ZTR – Põlva Serviti (Põlvas)

09.12 kl 18.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Viljandi HC (Kehras)

10.12 kl 14.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Dobele ZRHK Tenax (Kehras)

10.12 kl 16.00 Minski SKA – Põlva Serviti (Põlvas)

10.12 kl 16.00 Zaporožje ZTR – HC Tallinn (Kehras)

10.12 kl 16.00 Riihimäe Cocks – Viljandi HC (Riihimäel)