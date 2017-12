Selver võttis kümnenda võidu järjest

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Taavi Nõmmistu tõi võitjate poolel 17 punkti (+12), Oliver Orav lisas 10 punkti (+2). Järvamaa resultatiivseimaks kerkis 10 punkti toonud Michael Michelau. Selveri üleolek kajastus pea igas mänguelemendis: vastuvõtul oldi paremad 55,6% vs 42,9%, rünnakul 51,5% vs 34,5%. Blokiga teenis Selver 7 punkti, Järvamaa 5. Serviässasid lõi Selver 4, Järvamaa 6, vigu tegi Selver servil 9, Järvamaa 13.

See oli Selveri meeskonnale ühtlasi 10. järjestikune võit liigas, punkte on neil nüüd koos 32 ja sellega hoitakse Saaremaa VK (34 punkti) ja Pärnu VK (33 punkti) järel kolmandat kohta. Tabeli eesotsas on seis seega üsna põnev. Järvamaa jätkab 11 punktiga tabeli 10. kohal, vahendab Volley.ee .

