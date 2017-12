Martin Laasi ootab uues klubis ümbermaailmareis

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Uuel hooajal alustab tegevust ka Team Illuminate’i naiskond ning Johnson loodab kalendrit sättida niiviisi, et mõlemad võistkonnad saaksid samas kohas võidu sõita. "Ma ei lase meelega mees- ja naiskonna koosseisu suureks paisuda, sest tahan anda kõigile piisavalt suurt koormust ja et fännid saaksid nendega tuttavaks," rääkis Johnson.

"Algusest peale on minu eesmärk olnud koondada meeskonda sportlased, kes ei suuda mitte ainult võidu sõita, vaid oskavad ka vaba aega nautida," lausus Johnson. "Tahan läbi rattaspordi näidata, kuidas inimesi, kogukondi ja kultuure ühtseks tervikuks vormida. Kui meil avaneb võimalus teise riiki sõitma minna, siis haarame reeglina sellest kinni. See motiveerib ka rattureid."

Nimelt on USA-s registreeritud kontinentaalklubil kombeks osaleda maailma eri nurkades peetavatel eksootilistel võidusõitudel. Tiimi juht Chris Johnson selgitas, et tema ei võta sporti surmtõsiselt, vahendab Rattauudised.ee .

