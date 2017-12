Itaalias põhikoosseisu murdnud Teppan: läbi seina kogu aeg, igas trennis

Pühapäeval sai ta Itaalia kõrgliigas 3:2 võidumängus Modena üle väljakule kaheks viimaseks geimiks ning kogus selle ajaga 11 punkti.

Kaks päeva hiljem usaldas peatreener eestlase Meistrite liigas algkoosseisu. Trentino alistas võõrsil 3:1 Timo Tammemaa koduklubi Maaseiki Noliko, Teppan tõi üleplatsimehena võitjatele 19 punkti.

Eelkõige teise diagonaalründaja Luca Vettori oodatust kehvemate esituste tõttu viimastes kohtumistes rohkelt mänguaega teeninud Teppan on vaieldamatult tõestanud, et väärib kohta väljakul.

"Konkurent ei ole üleliia hästi mänginud ka. Võistkond on vaikselt toimima hakanud, aga tema diagonaali osakaal ei ole olnud see mis peaks. Selge on see, et ilma diagonaalita on suhteliselt keeruline võita mitte ainult Itaalia vaid ka Meistrite liigas ja igal pool mujal," selgitas Teppan intervjuus Vikerraadiole.

"Korra oli vahepeal selline tunne, et mida rohkem rassid, seda vähem mänguaega ja väljakusekundeid saab. Enne Modenat kaks mängu ei sekkunud absoluutselt: ei servi ega midagi. Siis hakkas natuke küll küsimusi, et mis toimub - enda arust läheb hästi. Aga et üldse kuskil ei proovita... aga ma ei lasknud pead norgu ja teadsin, et vorm on tegelikult hea. Tööd on kõvasti tehtud ja nagu pühapäeval välja tuli, nad saavad ka sellest tegelikult aru. Muidu nad mind sinna tulle ei viskaks. Selles mõttes olen enda üle uhke, et ei ole püssi põõsasse visanud."

Koostöö viimistlemine sidemängija Simone Giannelliga võtab Teppani sõnul veel aega, sest treeningutel pole ta põhimeestega kokkumängu piisavalt harjutada saanud. Nüüd on aga eestlase heade soorituste järel hakanud ka siin jää liikuma.

"Ei ole nagu päris sõiduvees. Aga vahe pühapäeval ja teisipäeval oli ka juba selge. Pühapäeval tegutsesin veel liiga tuhhi pealt, teisipäeval tundsin end platsil juba paremini. Eile oli esimene päev, kus sain reaalselt trenni ka teha. Selles mõttes on asjad kohe muutunud, et eile mängisime trennis pooleks konkurendiga. Vahetasime pooli. Täitsa eksisteerin ja olen olemas."

Hooaja algus on kolmekordse Meistrite liiga võitja ja neljakordse Itaalia meistri Trentino jaoks olnud raske. Põhjuseks vigastused ja hooaja eel meeskonnast lahkunud kogenud mängumeestest jäänud augud. Itaalia kõrgliigas on Trentino kümnest mängust kogutud viie võiduga üheksandal kohal, samas on võidetud kolm viimast kohtumist. Kui siia lisada teisipäeval Meistrite liiga põhiturniiri avamängus saadud võit, on selge, et viimastel nädalatel on Trentino olukord märgatavalt paranenud.

"Vahepeal kadunud usk on taastumas. Oleme liigas küll hetkel üheksandad, aga kolm eeldatavalt nõrgemat vastast on põhiturniiri lõpuni ees. Kui me sealt üheksa punkti võtame ära, siis oleme päris kindlasti vist top viies. Siis on selles mõttes kõik okei ja saab minna rahuliku südamega vastu teisele ringile," jätkas Teppan.

"Paljud tippklubid tulevad ka meie koju mängida. Esimeses ringis mängisime kodus ainult Modenaga. Perugia, Lube olid võõrsil ja selge see, et nende meeskondade vastu võõrsil ongi keeruline. Oli ka kindlasti mänge, kus tahame revanši saada. Ma usun, et teine ring pakub meile palju rohkem positiivset tagasisidet ja usun, et tegelikult on kõik tip-topp."

Teppan loodab, et saab ka lähiajal palju platsile. "Meil on väga tihe graafik, aga tahaks loota, et vähemalt esialgu usaldus mänguaja suhtes jätkub. Ma ei ole seda kuritarvitanud ja ei näe põhjust, miks ma ei võiks peale saada. Selge on see, et isegi, kui toon iga mäng 30 punkti, ega varem või hiljem saab ka paarimees uue võimaluse. Seni kavatsen lihtsalt nautida."

"Mida tulevik toob, seda on raske ennustada, sest ma ei oleks sellist rolli oodanud nii vara. Võib-olla hooaja teises pooles. Eks aeg näitab, seisma ei tohi kindlasti jääda ja tuleb panna läbi seina kogu aeg, iga päev ja igas trennis. Nii see elu välismaal käib ja oma konkurendist - eriti, kui ta on kohalik - tuleb olla mitte natuke parem või samal tasemel, vaid selgelt parem."