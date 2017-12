Tribuntsov oli Texases lähedal mitmele Eesti rekordile

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Ta alustas võistlusi 50 jardi vabaltujumisega, kus ta sai kirja ajaks 19,57, mis on Eesti kõigi aegade teine tulemus. Kiiremini on eestlastest ujunud vaid Tribuntsov ise, kui kevadel toimunud USA üliõpilasmeistrivõistlustel sai kirja aja 19,35. Hea esituse tegi eestlane ka 100 jardi liblikujumises, kus pääses ka A-finaali. Aeg 46,38 on Eesti kõigi aegade kolmas ning finaalis pälvis Tribuntsov kaheksanda koha. Enda nimel olevast rahvusrekordist jäi tal puudu 46 sajandikku. Alavõidu noppis Rio 100 m liblikujumise olümpiavõitja Joseph Schooling.

