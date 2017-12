Jälitussõitu jõudnud Tomingast vaevab terviseprobleem

"See oli hea meeldetuletus, kuidas see asi siin käib," ütles MK-debüüdi kolm aastat tagasi teinud Tomingas ERR-ile. "Edasised etapid on ilmselgelt selgem, kust suusad saan, kus start on ja mismoodi see asi käib."

Tomingas tabas mõlemas lasketiirus kõik märgid ja oli teisest tiirust minnes koguni 33. kohal, ent viimasel ringil läks tal raskeks ja ta sai lõpuks 57. koha, kaotades võitjale 2.38,0. "Mul on üks väike terviseprobleem, millest ma praegu rääkida ei tahaks, aga üritame sellele koondisearstiga lahenduse leida. Aga selle taha jäi praegu küll asi," tunnistas ta. "Eeldasin, et mul läheb paremini, kui nulliga lasen, see oli pigem ikka pettumus. Aga laskmisega võib igati rahule jääda."

Tomingase senised kaks MK-starti on mõlemad olnud sprindis, jälitussõitu pääses ta esimest korda. "Ei tea, kaua ma küll sõita jõuan sellel ringil, eks homme paistab. Ehk homme on juba parem tunne ka sees," avaldas ta lootust.

Lisaks Tomingasele jõudis eestlannadest jälitussõitu Johanna Talihärm, kes sai 45. koha, etapivõidu teenis valgevenelanna Darja Domratševa.

Naiste 10 km jälitussõidu otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis laupäeval kell 15.35.