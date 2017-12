Talihärm: enne viimast lasku hakkasin mõtlema

Talihärm läbis esimese tiiru puhaste paberitega ja tabas ka püstitiirus neli esimest märki, ent jäi viimast märki liiga pikalt sihtima ja lasi lõpuks mööda.

"Lamadestiirus oli mul tehnilisi probleeme, luku tagumine osa oli kuidagi pööratud. Laskmise täpsust see ei mõjuta, aga laadimisel tuleb see täpselt silma. See oli natuke ebamugav ja selle jaoks läks hästi palju aeg," selgitas esimeses tiirus kõikidest sportlastest kõige kauem viibinud Talihärm ERR-ile. "Sõit... hästi raske on hinnata. Pingutasin täiega, aga oledki täiesti omas mullis, kõik on ümberringi valge, mitte midagi ei näe. Püstitiirus enne viimast lasku hakkasin mõtlema."

Viimati jõudis Talihärm sprindis 60 hulka ehk tagas koha jälitussõidus eelmise hooaja avaetapil Östersundis. "Jälitussõitu tuleb alati minna selle mõttega, et kohta parandada, aga eks me näe. Homme on täiesti uus võistlus, uus päev, uued ilmaolud," lausus ta.

Sprindis võidutses valgevenelanna Darja Domratševa, jälitussõitu pääses eestlannadest veel ka Tuuli Tomingas, kes sai täna 57. koha.

Naiste 10 km jälitussõidu otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis laupäeval kell 15.35.