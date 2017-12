Tartu Welco peatreeneriks saab FCI-s töötanud noor sakslane

Saksamaalt pärit Erdogan oli lõppeval aastal FCI Tallinnas ametis noortetreenerina ning poole hooaja pealt ka esindusmeeskonna abitreenerina, kuid andis Premium liigas mänginud klubile mõista, et võib võimalusel siirduda uutele jahimaadele. "Esimene kontakt Welcoga oli paar nädalat tagasi ja pean ütlema, et kohe algusest peale oli klubipoolne suhtlus väga professionaalne," sõnas Erdogan. "Welco tegevjuht Edgar Leht jättis klubist väga meeldiva ja sõbraliku mulje, nii et see oli ka üheks põhjuseks, miks otsustasin Tartusse kolida ja Welco peatreeneritöö vastu võtta," lisas mees.

Welco tegevjuht Edgar Leht selgitas omalt poolt, et koostööni Erdoganiga jõuti mitme sobiva juhuse kokkulangemise tõttu, kuid igal juhul loodetigi, et uus peatreener suudetakse leida väljaspoolt Welco senist tegutsemiskeskkonda. "Meie eesmärk oli leida treener väljaspool Tartut, et alustada uuelt lehelt. Tahame väga selgelt astuda sammu edasi võistkonna töökultuuris ja pühendumuses ning selle läbi tõsta ka meeskonna taset ning me näeme, et Yusuf on treener, kellega seda uut peatükki alustada," lisas Leht.

Ka Welco nõukogu esimees Mart Raamat ütles, et Erdogani kasuks rääkis tema kogemustepagas. "Ootame uuest koostööst seda, et Yusuf tooks oma rahvusvahelist kogemust ja professionaalsust ka meie klubi juurde. Tähtis on ka see, et näeme jalgpalli samasuguse kirega nagu Yusuf," võttis Raamat uue peatreeneri palkamise kokku.