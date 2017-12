Kõik märgid tabanud Lessing: nullipõud oli nii pikk

39-aastane Lessing tabas mõlemas tiirus kõik märgid ja jõudis finišisse 31. kohal, kaotades võitjale 1.59,4. Viimati jõudis Lessing punktikohale ligi poolteist aastat tagasi, kui sa 2016. aasta Oslo MM-il jälitussõidus 35. koha. Ühegi trahvita läbis ta MK-sarjas viimati võistluse 2012. aasta Ruhpoldingu MM-il, kui ei eksinud jälitussõidus nelja tiiru peale kordagi.

"Nullipõud oli nii pikk, et juba hakkas ära ununema, kuidas nulli lasta," tunnistas Lessing ERR-ile. "Täna läks õnneks. Püsti oli küll üks väga napp, aga kukkus alla."

Suusarajal kaotas Lessing kiireimale 1.49,9. "Loodan, et siit läheb paremaks, mitte enam halvemaks. Östersund näitas, et umbes selline tase on praegu. Kui siit suudaks kärpida nii 15-20 sekundit jaanuarikuuks, siis oleksin oma vanuse kohta täitsa rahul," arutles Lessing. "Minu eesmärk on ikkagi seoses vanusega taandarengut vältida. Kui suudan taandarengut vältida, siis olen päris hea."

Laupäeval sõidetakse Hochfilzenis jälitussõit, kuhu pääsesid sprindi 60 paremat. "Eks ta paras kannatamine tuleb, sest sõiduvorm ei ole praegu väga hea. Proovin lasta paremini," sõnas Lessing.

Teised eestlased jälitussõitu ei pääsenud. Rene Zahkna tegi püstitiirus kaks möödalasku ja sai 89. koha, kaotades võitjale 3.27,9. Kalev Ermits pidi käima kolmel trahviringil ja lõpetas 95. kohaga, kaotust 3.35,4.

Hooaja teise etapivõidu teenis samuti lasketiirudes eksimatult tegutsenud norralane Johannes Thingnes Bö.

Otseülekanne Hochfilzeni etapi meeste 12,5 km jälitussõidust algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis laupäeval kell 13.05.