Lessing tegi MK-etapil tubli sõidu, Thingnes Böle hooaja teine võit

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Mõlemad lasketiirud puhaste paberitega läbinud Thingnes Bö lõpetas sõidu ajaga 24.18,4 ja võttis hooaja teise võidu – mäletatavasti võidutses 24-aastane norralane ka Östersundis 20 km tavadistantsil. Ühtekokku on Thingnes Bö nüüd võitnud 15 MK-etappi, neist kümme just sprindis.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel