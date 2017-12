Reali president Neymarile: Madridis oleks Ballon d'Or'i lihtsam võita

Brasiilia staar jäi Ballon d'Or'i valimisel Reali ründaja Cristiano Ronaldo ning endise meeskonnakaaslase Lionel Messi järel kolmandaks. Ronaldo ja Messi on auhinna omavahel jaganud viimased kümme aastat.

"Madridis oleks Ballon d'Or'i lihtsam võita," vahendab Marca Pereze sõnu. "Real on klubi, mis annab suurtele mängijatele kõik, et see saavutada. Igaüks teab, et ma tahtsin teda osta."

Perez oli Neymari ja tema isaga kontaktis juba siis, kui noormees mängis Santoses, kuid lõpuks sõlmis brasiillane lepingu Reali igipõlise rivaali Barcelonaga. Sellel suvel liitus ta 222 miljoni euro suuruse üleminekusumma eest Pariisi Saint-Germainiga ning sai ühtlasi kõigi aegade kalleimaks jalgpalluriks.

Loomulikult jätkus Perezel kiidusõnu ka viienda Ballon d'Or'i võitnud ning selles arvestuses Messiga samale pulgale tõusnud Ronaldole. "Ma arvan, et Cristiano Ronaldo on Alfredo Di Stefano mantlipärija - on au loota mängijale, kes on niivõrd hea," tõdes Perez. "Ta elab jalgpalli nimel, tahab olla kõigi aegade parim ja mitte ainult oma talendi najal. Ta teeb rasket tööd ja on hea eeskuju."