Vastuoluline väravavaht kandideerib USA jalgpalliliidu presidendiks

"Me vajame, et USA jalgpalliliitu juhiks kirglikud ja intelligentsed jalgpalliinimesed," kirjutas Solo Facebookis. "USA jalgpallistrateegia ei saa jätkuvalt seada kasumit arengust tähtsamale kohale. USA jalgpalliliit peab esindama Ühendriikide noorte jalgpalli arengut."

"Ma tean täpselt, mida USA jalgpalliliit peaks tegema, tean, kuidas seda saavutada ning olen piisavalt meelekindel, et see täide saata."

36-aastane Solo, kes mängis viimati Seattle Reigni eest, on mitmel puhul jäänud silma vastuolulise käitumisega. 2015. aastal tungis ta väidetavalt kallale oma toona 17-aastasele nõole ja poolõele. Arreteerimise ajal sõnas ta naisel kaelakee eemaldada käskinud politseinikule, et see "maksab rohkem, kui too aasta jooksul teenib". Süüdistused võeti hiljem tagasi.

Samal aastal sai Solo koondiselaagris juhtunud intsidendi tõttu 30 päeva kestnud mängukeelu, pärast kaotust Rootsile 2016. aasta olümpiamängude veerandfinaalis ütles Solo, et USA jäi alla "argpükside naiskonnale". Selle ning eelnevate rikkumiste tõttu määras USA jalgpalliliit Solole OM-i järel kuue kuu pikkuse koondise esindamise keelu, mis lõpetas ühtlasi tema koondisekarjääri.