Eesti Dünamo ajaloost ilmus põhjalik raamat

Üleliiduline spordiühing Dünamo tegutses Eestis 1940.-1995. aastani, kusjuures 1990. aasta lõpus astus Eesti organisatsioon üleliidulisest Dünamost välja. Eesti sportlased võitsid Dünamo liikmetena kokku 17 olümpiamedalit, millest kaheksa olid kuldsed. Teiste seas kuulusid Dünamosse Johannes Kotkas, Aavo Pikkuus, Erika Salumäe, Jüri Jaanson ja Allar Levandi.

"Dünamo viimane esimees Ivar Hallop tegi mulle ettepaneku, et Kalevil on oma raamat, õigemini viis raamatut, aga Dünamol seni ainult üks raamat ongi ja see 1990. aastal ilmunud, mis tänapäeva täpselt ei kajasta," rääkis Linn Vikerraadiole.

Rohkem kui 500-leheküljeline teos paistab silma tiheduse ja süsteemsusega. Autor on väärtustanud arhiiviallikaid. "Mina sain kasutada Dünamo arhiivi. See on väga täiuslik ja seal võiks töötada mitu aastat," sõnas Linn. "Hästi säilinud. Põhilised andmed ja algmaterjalid on kõik Dünamo arhiivist, siis sain veel riigiarhiivist ja ka üleliidulistest allikatest ja kanalitest."

"Käesolev raamat, mis praegu ilmus, on suures osas Dünamo ajalugu. Eestisse jõudis Dünamo koos Nõukogude korraga 1940. aastal, sõja-aastail oli meil Saksa aeg ja uuesti oli Dünamo tagasi Eestis 1944. aastal," jätkas Linn. "Selles esimeses raamatus on veel kogu Dünamo struktuur, mis teda eristas teistest – Dünamo oli ainuke organisatsioon, mis oli isemajandav, lisaks oli alati Dünamo juhiks valdkonna esimees, see tähendab minister. Dünamo oli meesteorganisatsioon, Dünamosse kuulusid miilitsad, tuletõrjujad, piirivalvurid. See on selge, et see kontingent on meeste kontingent. Dünamo naissportlaste ja naiste osakaal oli väga väike võrreldes teiste spordiorganisatsioonidega."

Nagu ka raamatukaas reedab, on ilmunud teose puhul tegemist Eesti Dünamo ajaloo esimese köitega. Linn plaanib välja anda ka teise köite, mis võiks ilmuda juba tuleva aastanumbri sees. Kogu Dünamo ajaloo väljaandmine on seotud Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga.

"Kui see esimene raamat oli ametkondlik sport ja ajalugu, siis teine raamat keskendub ainult spordile ja spordialadele," lausus Linn. "Alates rahvusvahelistest kuni väiksemate Eesti võistlusteni välja. Sealhulgas ja spartakiaadid."