Naiste sprindis tuleb rajale kolm eestlannat, Johanna Talihärm numbri all 26, Regina Oja numbri all 47 ning Tuuli Tomingas numbri all 101. Kokku on üles antud 104 naist.

Östersundi sprindi võitnud sakslanna Denise Hermann stardib 28., MK-sarjas hoiab ta prantslanna Justine Braisaz' järel teist kohta.