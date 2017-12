Meeste distantsil on stardinimekirjas kolm eestlast - Rene Zahkna number on 42., Kalev Ermits tuleb rajale numbri all 82 ja Roland Lessing viimasena ehk 109.

Eelmisel nädalal Östersundis toimunud avaetapi järel on meeste MK-sarja üldliider prantslane Martin Fourcade 162 punktiga, 131 punktiga on teine tema kaasmaalane Quentin Fillon Maillet. Östersundi sprindis sai Fourcade teise koha, võidutses norralane Tarjei Bö.

Ka naiste sprindis tuleb rajale kolm eestlast, Johanna Talihärm numbri all 26, Regina Oja numbri all 47 ning Tuuli Tomingas numbri all 101. Kokku on üles antud 104 naist.

Östersundi sprindi võitnud sakslanna Denise Hermann stardib 28., MK-sarjas hoiab ta prantslanna Justine Braisaz' järel teist kohta.