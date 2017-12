Nooruslik Põlva Coop üllatas käsipalli meistriliigas HC Kehrat

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Teisel pooltunnil tundus korraks, et kohtumise saatus otsustatakse kiirelt – Coop kasvatas edu veelgi ja juhtis 41. minutil juba 24:15! Siis hakkas Kehra jõudsalt vahet vähendama, aga viis minutit enne lõppu juhtis Coop veel 29:24. Väravad Kaspar Leesilt, Indrek Normakult ning pärast Coopi treeneri Kalmer Mustingu time-out'i ka Abdel Djalil Machoult ja põlvalaste edu oligi minimaalne.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel