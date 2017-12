Pent: tean, milleks võimeline olen, patt oleks saapad varna riputada

"See oli väga ootamatu vigastus," tunnistas Pent ERR-ile. "Ühtegi märki sellest, et vigastus võinuks juhtuda, ei olnud."

Aprillis toimunud Euroopa meistrivõistlustel vigastas Pent rebimisel paremat küünarliigest ning pidi samuti võistluse pooleli jätma. "Käsi on hetkel palju paremas seisus kui oli parem käsi kevadel," kinnitas Pent. "Kui paremat kätt ei saanud ma kolm nädalat peaaegu üldse kasutada, siis praegu on vasakul käel täielik liikuvus, ma ei saa talle lihtsalt liiga palju survet avaldada."

Kui palju see tuju ära võttis? Vaeva sai ju palju nähtud? "Eks see esimene emotsioon oli väga negatiivne. Sai ikka väga palju pühendutud sellele võistlusele, vorm oli tegelikult väga hea. Väiksed plaanid olid esimesel katsel kõrgemaltki alustada, aga kuna ei olnud vahepeal võistlenud, tahtsin madalamalt alustada, et saaks kindla peale esimese katse tehtud ja enesekindlust juurde koguda."

Mida see MM sulle andis, kuidas sa nüüd jätkad? "Ma tean, milleks ma võimeline olen ja millised olid mu treeningtulemused," tõdes Pent. "Patt oleks praegu saapad varna riputada, tahaks ikkagi näha, milleks ma ka võistluspõrandal võimeline olen. Nüüd on kaks võistlust olnud, kus olen heal juhul saanud rebeimist teha, aga pole veel tõukamise vormi saanud näidata. Eks järgmisel aastal võtan natuke rahulikumalt. Kuna Euroopa meistrivõistlused on niivõrd lähedal, pole sinna mõtet hakata üritamagi, see oleks liiga riskantne. Ilusti vigastusest ennast välja treenida ja teha kaks-kolm Eesti-sisest võistlust, kus saada enesekindlus tagasi."