Tänak: saavutasime lõppenud hooajal kõik, mida tahtsime

"Arvan, et kõik, mida tahtsime saavutada, sai saavutatud," kinnitas Tänak ERR-ile. "Võib-olla tekkis aasta jooksul idee võidelda ka MM-tiitli eest, aga kuna me polnud selleks hooaja eel ehk piisavalt ette valmistunud, jäi see kättesaamatuks. See selleks, praegu on uueks hooajaks juba uued eesmärgid, uued mõtted. Eks tulebki rohkem mõelda sellele, mis saab uuel aastal ja kuidas saab seda paremini teha."

"Umbes täpselt aasta aega tagasi Ott mulle pakkumise [MM-karussellis kaarti lugeda] tegi ja see oli täpselt nii raske ja kerge, nagu ta lõpuks oli," rääkis Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja lõppenud hooajast. "Sõnadega on seda raske kirjeldada. Eks oli raskeid hetki ja oli ka positiivseimaid hetki. Kindlasti oli vägev aasta, mingite kohtade peal sai ka vigu tehtud, aga küll need tuleb järgmine aasta ära parandada."