Seim: medal pakub rõõmu; ees ei ole kõige puhtamad poisid

USA-s toimunud tõstmise MM-il kolme Eesti rekordiga viienda koha saanud ning tõukamises hõbemedali teeninud Mart Seim kinnitas, et on tulemusega rahul.

"Selles konkurentsis oli see tulemus väga okei," kinnitas täna Eestisse tagasi jõudnud Seim ERR-ile. "Teadsin, et esikolmik on natuke kõvem, see, et tõukamises õnnestus medal võtta, on kordaminek."

"Alati on vaja teadmist, et oleks saanud natuke paremini - see tähendab, et järgmine kord on reserv olemas," arvas Seim. "Seda, et endast sada protsenti välja võtad, juhtub väga harva."

Kas see medal pakub sama palju rõõmu kui esimene tõukamise medal? "Ikka pakub. Ma ju tean, kes seal ees on, ütleme nii, et nad ei ole ju kõige puhtamad poisid. See, et panin isiklikule rekordile juba kuus kilo juurde ja liigun uuesti rekordilainel, on minu jaoks positiivne."

Saad sa nüüd mingi aeg täie rinnaga puhata? "Absoluutselt mitte, EM on juba kevadel," naeris Seim.