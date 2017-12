Viiendat korda Ballon d'Or'i võitnud Ronaldo tõusis Messiga ühele pulgale

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Ballon d’Ori on välja antud aastast 1956, vahemikus 2010-2015 liideti see FIFA aasta mängija auhinnaga, kuid siis löödi need jälle lahku ja selgub nii Ballon d’Ori võitja kui FIFA parim mängija. Kuni 1995. aastani kandideerisid Ballon d’Orile vaid eurooplased, sealt edasi aga kõik Euroopa klubides mängivad jalgpallurid.

Ronaldo on nüüd auhinna võitnud viiel korral (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), sama palju kuldseid palle on kodus argentiinlasel Lionel Messil, kes jäi sellel aastal teiseks. Kolmandaks jäi aastat Barcelonas alustanud, kuid alates sellest hooajast Pariisi Saint-Germainis mängiv brasiillane Neymar, neljandaks Torino Juventuse itaallasest väravavaht Gianluigi Buffon.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel