UEFA president: ka tippklubid nõustuvad, et majanduslik lõhe on liiga suur

Euroopa jalgpalliliidu UEFA president Aleksander Ceferin sõnas neljapäeval, et majanduslik lõhe Euroopa klubide vahel teeb murelikuks ka tippvõistkondi.

Ceferin on varemgi tunnistanud, et lõhe rikka eliidi ja ülejäänud klubide vahel on tõsiseim Euroopa jalgpalli ohustavatest probleemidest.

"Me arutame sidusrühmadega erinevaid meetmeid ja te võite olla üllatunud, aga isegi suurklubid on muutustest huvitatud," kinnitas Ceferin neljapäeval. "Me peame tulevikus midagi ette võtma ja teeme selle nimel juba tööd."

Sloveeni sõnul loodab ta muutusi näha enne, kui tema mandaat 18 kuu pärast lõppeb. "Kui ma lubaksin, et vahe suurte ja väikeste klubide vahel kaoks, ei oleks see väga realistlik," jäi Ceferin siiski kahe jalaga maa peale.

"Meistrite liiga on jätkuvalt parim klubiturniir maailmas ning see pole oma võlu kaotanud." Varem on Ceferin ühe võimaliku lahendusena välja käinud palkade ülempiiri.