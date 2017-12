Lepistu ja Vaikla käisid Norras testimisel

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Väravavaht Vaikla liitus talvel kolme-aastase lepinguga tol hetkel Soome meistriks olnud Mariehamniga, kelle ridades oli ta põhiväravavaht tänavu sügiseni. Seejärel kaotas ta oma koha algkoosseisus ning kuuldavasti on Mariehamn andnud talle loa uue klubi otsimiseks. Eelnevalt on ta kaks hooaega kuulunud Rootsi tippklubi Norrköpingu ridadesse ja mänginud ka Inglismaal West Bromwich Albioni akadeemias. Eesti A-koondises on ta pidanud kolm kohtumist.

