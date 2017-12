Saalihokikoondise kapten: koht maailma esikaheksas on lähedal

Eesti koondise kapteni Merli Süvari sõnul olid eesmärgid küll suuremad, aga lõpptulemus on siiski positiivne. "Meil jäi puudu rahvusvaheliste suurvõistluste kogemusega tulevast kindlusest, et murda selliseid tugevaid vastaseid nagu näiteks Poola. Kindlasti arenesime turniiri käigus tiimina, seda näitas tänane mäng," ütles ta pressiteate vahendusel ja lisas, et koht maailma kaheksa parema seas on väga lähedal.

Koondise peatreener Pavel Semenov ütles, et naised on pooleteise aastaga head tööd teinud. "Koondis on end 20. kohalt murdnud MM-i finaalturniirile ja enneolematult kõrgele kohale. Nii koondise liikmed kui kõik kandidaadid on selle nimel väga palju vaeva näinud," rääkis Semenov.