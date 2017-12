Kolm sekundit enne lõpuvilet väravani jõudnud Eesti sai MM-il 11. koha

Tasavägine kohtumine kulges värav-väravas kõik 60 minutit. USA asus esmakordselt juhtima 53. minutil, kui seisuks oli Eesti poolt vaadatuna 6:7. Viigiväravani jõudsid eestlannad kolm sekundit enne normaalaja lõppu, kui Reti Väärt vormistas väravaks Kristi Rickbergi söödu.

Lisaaja esimese minuti lõpus söötis Edith Pärnik palli naiskonna kaptenile Merli Süvarile, kes viskas kuldse võiduvärava, ühtlasi oli see talle tänases mängus kolmandaks tabamuseks.

Täna Eesti poolelt ka mängu parimaks tunnistatud Süvari sõnul teadis naiskond mängu eel hästi USA tugevusi ning et oodata on lahtist ja võitluslikku mängu. "Täpselt nii ka läks, aga väga positiivne oli see, et säilitasime külma närvi nii pingil kui väljakul ja mängisime võistkondlikult. Prohmakaid oli ka, aga usk ja keskendumine säilisid ning püsisime mängus sees," rääkis ta ja lisas, et võit lisaajal ja nii dramaatiliselt on turniiri lõpetuseks väga magus.

Koondise treener Joel Heine ütles, et tänane mäng oli korraga üks turniiri parimaid, aga ka halvimaid sooritusi. "Viskasime väravaid, aga siis tegime ka vigu ja aitasime vastase mängu tagasi," selgitas Heine, kuid lisas, et selline mäng andis naiskonnale kindlasti hea kogemuse, kuidas pingelises mängus kaotusseisust välja tulla.

Kohtumine täispikkuses; Eesti naiskonna dramaatiline värav on videos nähtav alates 1:58: