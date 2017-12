Mutko: olen valmis asepeaministri ametist tagasi astuma

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Rahvusvaheliselt Olümpiakomiteelt eluaegse olümpiakeelu saanud Venemaa asepeaminister Vitali Mutko sõnas, et on valmis ametist tagasi astuma.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ei soostunud eile kommenteerima, kas 2014. aastal Sotšis toimunud olümpiamänge organiseerinud ametnikke karistatakse või mitte. Venemaa president Vladimir Putin kinnitas, et riik ei kavatse olümpiamänge boikoteerida ning dopingusüüst puhtad sportlased võivad PyeongChangis neutraalse lipu all võistelda.

"ROK-i otsus on diskrimineeriv," vahendab R-Sport Mutko sõnu. "Sportlane peab võistlema oma riigi lipu all. Ma olen iga hetk valmis ametist tagasi astuma, kui see peaks olema kasulik ning vajalik," lisas ta. Aastatel 2008-2016 Venemaa spordiministriks olnud Mutko tegi sarnase avalduse ka Rio olümpiamängude eel.

