Zahkna: igal nädalal on eesmärk endast parim välja võtta

"Muidu on hea, ilm on väga super, ühtegi pilve veel ei ole. Eks homme ole näha, lubab, et hakkab lund sadama. Rada on raske, tõusudel kui lumi ja raske on suuska libisema saada," rääkis Rene Zahkna ERR-ile.

Zahkna kordas hooaja avaetapil Östersundis enda karjääri parimat tulemust, saades sprindis 34. koha. "Praegu jalgu seina peale ei viska, iga nädal on eesmärk endast parim välja võtta," lausus ta. "Täna vaatasin, et jalg oli päris raske, loodan, et homme on parem. Üldiselt on nii, et kui mingi päev on väga kehv, siis järgmisel päeval nii halb ei ole. Täna oli ikka selline, nagu oleks nöör ümber kaela, nii raske oli. Ideaalis tahaks, et täna oleks ka kergem jalg, aga eks näis. Ei tea üldse ette, mis homne toob."

Meeste sprindi otseülekanne algab reedel ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 12.20 ning naiste sprindi ülekanne kell 15.05. Laupäeval on kavas jälitussõidud ja pühapäeval teatesõidud.