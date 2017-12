Maailmameister ootab IBU-lt venelaste osas nulltolerantsi

ROK määras dopinguprobleemide – dopinguproovidega manipuleerimise ja riiklikul tasandil juhitud dopinguskeemi – tõttu Venemaa olümpiakomiteele olümpiakeelu, puhtad Venemaa sportlased saavad tuleva aasta PyeongChangi olümpial võistelda neutraalsetena – nime all Olümpiasportlane Venemaalt (OAR), olümpialipu all ning kullavõidu korral mängitakse sportlasele olümpiahümni.

Lisaks Venemaa olümpiakomitee keelule on novembrist alates saanud eluaegse olümpiakeelu 25 Venemaa sportlast, kellest 22 on juba karistuse Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži (CAS) edasi kaevanud. Eluaegse keelu saanud sportlaste seas on ka kolm laskesuusatajat – Olga Zaitseva, Olga Viluhhina ja Jana Romanova.

Rahvusvahelise Laskesuusatamise Föderatsiooni (IBU) sportlaste komisjoni kuuluv ameeriklane Lowell Bailey rääkis Norra Rahvusringhäälingule (NRK), et ootab alaliidult venelaste suhtes nulltolerantsi. "IBU peab järgnevate päevade või nädalate jooksul võtma selge seisukoha. Kui nad seda ei tee, kaotan ma usu, et nad suudavad puhtaid sportlasi kaitsta," ütles 35-aastane Bailey NRK-le. "See on väga oluline ja puudutab suuremat osa MK-sarjas võistlevaid sportlasi."

"IBU peab vaatama viimastes raportites esitatud asitõendeid ja kui dopingureegleid on tõepoolest rikutud, peavad sellel olema tagajärjed," lisas tänavu USA-le laskesuusatamise MM-ilt läbi aegade esimese kuldmedali toonud Bailey, kes triumfeeris Hochfilzeni MM-il 20 km tavadistantsil.

Eelmisel hooajal võtsid mitmed laskesuusatajad dopingu osas kõvasti sõna ja nõudsid patustajatele karmimaid karistusi. Hochfilzeni MM-i ajal võttiski IBU kongress vastu otsuse dopingureegleid vastavalt sportlaste palvetele karmistada. Näiteks vähendatakse iga dopingujuhtumi korral vastava riigi kvoote MM-il, OM-il ja MK-sarjas ning suurendatakse ka rahatrahve.

"Peame ootama ja vaatama, mida IBU selle uue informatsiooniga teeb. Loodan, et nad valivad karmi tegutsemisliini," ütles Bailey. "Eelmisel aastal tegime üleskutse ja nõudsime karmimat suhtumist dopingureeglite rikkumisse, sellele üleskutsele kirjutas alla enamik sportlasi."

IBU presidendi Anders Bessebergi arvates tegi ROK Venemaale olümpiakeeldu määrates õige otsuse, aga IBU ei saa tema hinnangul enamat teha. "Võtsime talvel vastu otsuse dopingureegleid karmistada, uued reeglid jõustusid 15. novembrist. Aga need dopingujuhtumid pärinevad 2012. ja 2014. aastast, mil kehtisid teised reeglid," sõnas Besseberg NRK-le. "Peame järgmina neid reegleid, mis tol ajal kehtisid."

IBU täitevkomitee peab siiski Hochfilzeni etapi lõpus, täpsemalt 10. detsembril erakorralise koosoleku, et arutada ROK-i otsust Venemaa osas.