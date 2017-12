Skandaalse Balli perekonna noorimaid võsukesi pakutakse Euroopa klubidele

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Venemaa asepeaminister Vitali Mutko kinnitas, et Moskva riigiaparaat toetab igakülgselt sportlasi, kes plaanivad neutraalse lipu all järgmise aasta alguses toimuval PyeongChangi olümpial võistelda.

Vaimukalt vastas Ballide esindaja kirjale Leedu meeskonna Panevežyse Lietkabelise peatreener Arturs Stalbergs, kes kirjutas sotsiaalmeedias: "Jah, meil on vabu töökohti turvameeskonna hulgas ning neil on sellel alal kogemusi."

Balli vendade isa on USA spordimeedia poolt tähelepanu keskpunkti tõstetud LaVar Ball, kelle sõnavõtud erinevatel teemadel on saanud sealse korvpallimeedia lahutamatuks osaks.

Vendade esindajad on e-kirju välja saatnud näiteks Leedu, Horvaatia, Prantsusmaa ja Jaapani klubidele. Kirjas öeldakse, et "raha pole eriliseks probleemiks", kuid vennad soovivad mängida samas meeskonnas. Samuti lubatakse Ballide palkamisel klubile suurt tähelepanu.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel