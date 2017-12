VIDEOD | Durant kogus kolmikduubli, Cousins võimsa kaksikduubli

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Venemaa asepeaminister Vitali Mutko kinnitas, et Moskva riigiaparaat toetab igakülgselt sportlasi, kes plaanivad neutraalse lipu all järgmise aasta alguses toimuval PyeongChangi olümpial võistelda.

Cleveland - Sacramento 101:95 Indiana - Chicago 98:96 Orlando - Atlanta 110:106 Boston - Dallas 97:90 New York - Memphis 99:88 Charlotte - Golden State 87:101 Milwaukee - Detroit 104:100 New Orleans - Denver 123:114 San Antonio - Miami 117:105 LA Clippers - Minnesota 107:113

Cousinsi jaoks on see tänavusel hooajal juba teine 40 & 20 mäng ning sellega kerkis ta ajaloos kuulsate nimede kõrvale. Moses Malone tegi kolm 40 & 20 mängu hooajal 1981/82 ja Patrick Ewing suutis seda kahes mängus 1989/90.

