Rooba: mäng oli kohati täiesti ühes toonis

"Vastastel oli mängu peale kuus pealeviset, meil oli neid kordades rohkem," ütles Rooba ETV spordisaatele. "Mäng oli kohati täiesti ühes toonis. Me oleksime pidanud paremini realiseerima võimalusi. Tegelikult võitlus kui selline ja üldine mängupilt oli hea. See oli viimase paari nädala üks paremaid mänge meil. Jäähoki on väravate löömise mäng ja võidab see, kes lööb rohkem väravaid. Nad on kindlasti kodus tugevamad kui võõrsil. Ma ei ütleks, et neil on eelis, aga meil ei saa olema lihtne võtta Tšehhis võit."

Rooba roll Jyväskylä meeskonnas on olnud muutuv, kuivõrd raske periood on sundinud treenereid otsima parimat kooslust. Eile sai Rooba palju vastustust ülekaalus mängides, karistusi oli mõlema meeskonnal palju. "Enne eilset mängu olin esimeses kolmikus, eile neljandas kolmikus," sõnas Rooba. "Ütleme nii, et see mänguaeg jäi üpris kasinaks. Eelkõige seetõttu, et meie meeskonnal oli palju karistusi ja mängisime palju arvulist vähemust, mida mina ei mängi. Eile mul oli vist rohkem arvulise ülekaalu vahetusi kui 5-5 vastu vahetusi, mis on minu karjääri jooksul täiesti esmakordne. See võtab ka hästi kokku, milline oli eilne mäng."

Jyväskylä ja Brno korduskohtumine peetakse järgmisel teisipäeval Tšehhis.