Eesti naiste saalihokikoondis MM-il kümne parema hulka ei pääsenud

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Reti Väärt märkis, et loomulikult soovib naiskond turniiri võidukalt lõpetada, aga ükskõik, kuidas läheb homne mäng, on Eesti koondis igatahes juba ajalugu teinud ja teeb seda kindlasti ka tulevikus. „Maailma kaheksa parima hulka jõuda on täiesti reaalne, aga selle nimel peame veel rohkem tööd tegema,“ ütles ta.

Ka täna Eesti parimaks tunnistatud Reti Väärt tõdes, et eestlannad oleksid võinud selle mängu võita, aga veidi jäi puudu õnnest. „Veel jääb puudu ka tehnilistest oskustest ja füüsis saaks muidugi parem olla, aga võitlustahe on meis kõigis kindlasti olemas,“ märkis ta.

Koondise treener Joel Heine ütles, et kaitses tegutses naiskond tegelikult hästi ja planeeritult ning ründes mängiti välja palju hetki pealelöömiseks. Kahjuks jäi puudu vormistusest ja võimalusi väravateks realiseerida ei õnnestunud. Heine lisas, et mõned kohtunike otsused ei olnud võib-olla päris õiglased ja sellised olukorrad võisid mõjutada mängijate keskendumist.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel