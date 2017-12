Prantsuse klubi sai nelja miljoni euro suuruse rahasüsti

Leping hakkab kehtima märtsis ning see tähendab, et FDJ sõidab uue vormi ja nime all esimest korda Pariis-Nice’il. Hoolimata sellest, et kindlustusfirma Groupama logo on rohelist värvi, jääb rattameeskonna vormi värvideks valge ja sinine nagu see on olnud viimased 20 aastat, vahendas Rattauudised.ee.

FDJ-i panus on meeskonna eelarvesse vähenenud, sest rahvuslik lotofirma otsib väljundeid ka teistel spordialadel. Pilk on suunatud näiteks 2024. aastal Pariisis toimuvatele olümpiamängudele. Groupama-FDJ rajab ka järelkasvule orienteeritud kontinentaalklubi, mis hakkab kandma sama vormi.