UEFA raport: naisjalgpallurite hulk kasvas Eestis 72%

Aastaga kasvas Euroopas registreeritud naismängijate arv 7,5% ja on nüüdseks 1,36 miljoni juures. Kuues riigis on üle 100 000 naisjalgpalluri - Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Norra ja Rootsi. Nelja aastaga on rohkem kui kahekordistunud professionaalsete ja poolprofessionaalsete mängijate arv, tõustes 1680 mängijalt 3572 mängijani. Samuti on suurenenud kvalifitseeritud treenerite ja ametnike osakaal.



Ka Eestis on numbrilised näitajad liikunud paremuse poole: näiteks on nelja aastaga naisjalgpallurite hulk kasvanud lausa 72%, ületades 1500 piiri. Seejuures mängib Eestis jalgpalli rohkem naisi ja tüdrukuid kui meist suurema rahvaarvuga Lätis ja Leedus.



Endine Saksamaa tippjalgpallur ja praegu UEFA naiste jalgpalli nõunikuna tegutseval Nadine Kessleril on hea meel praeguse seisu üle, kuid samal ajal rõhutab ta, et palju tööd on veel teha. „Raport näitab hästi, kuidas me samm-sammu haaval edasi liigume. Siiski on veel palju vaja ära teha ja me peaksime olema eesmärkide seadmisel veel ambitsioonikamad,” nentis Kessler.