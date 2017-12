Neidude U-17 ja U-16 koondisele toimuvad treeningkogunemised

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

U-16 kandidaatide trenn toimub 14. detsembril, U17 koondise mängijad kogunevad päev hiljem. Treeningud toimuvad EJL-i jalgpallihallis. U-17 koondist ootab 2018. aasta septembris ees kodune EM-valikturniir, kus minnakse vastamisi Austria, Valgevene ja Sloveeniaga. U-17 kogunemisele on oodatud 30 mängijat: Väravavahid Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting Jonna Soomets (12.02.2002) – Nõmme Kalju FC Jana Tugo (31.07.2002) – Tabasalu JK Kaitsjad Kristina Kattai (12.03.2002) – Tallinna FC Ajax Karmen-Kelsi Kruut (21.01.2002) – FC Kuressaare Sandra Liir (26.07.2003) – Suure-Jaani United Marie Madise (28.06.2002) – Tabasalu JK Sanna Mari Mehtälä (02.06.2002) – Tallinna FC Flora Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka Kerli Nõlvak (16.07.2002) – Paide Linnameeskond JK Elen Pruuli (25.01.2002) – Paide Linnameeskond JK Matilde Sigijane (11.06.2002) – JK Tallinna Kalev Hanna Liisa Sulg (19.11.2002) – JK Tallinna Kalev Tuuli Tasa (12.11.2002) – Tartu JK Tammeka Poolkaitsjad ja ründajad Maria Grenberg (21.05.2002) – Pärnu JK Kärt Hüdsi (04.09.2003) – Põlva FC Lootos Kerli Kask (30.01.2002) – FC Kuressaare Valeria Liik (19.05.2003) – Tallinna FC Flora Johanna Marie Link (07.09.2002) – JK Tallinna Kalev Anette Laureen Linnuste (19.02.2002) – SK Motiiv Liisa Perm (27.03.2002) – Tabasalu JK Sandra Pärn (24.04.2003) – Tabasalu JK Eva Ratas (05.01.2002) – FC Kuressaare Kadri Reinik (19.09.2002) – Pärnu JK Jennifer Ristimets (14.04.2002) – Pärnu JK Hanna Rästa (01.11.2002) – Võru FC Helios Marie Lisett Rütman (25.03.2002) – Rakvere JK Tarvas Raneli Sonk (22.12.2002) – Suure-Jaani United Teisi Toomsalu (01.10.2002) – Suure-Jaani United Christina Vink (20.08.2002) – FC Elva U-16 kogunemisele on kutsutud 31 mängijat: Väravavahid Victoria Maria Laht (08.03.2003) – Tallinna FC Flora Anett Luigemaa (06.12.2002) – Pärnu JK Johanna Priske (30.07.2002) – FC Kuressaare Kaitsjad Leili Eek (07.008.2003) – Elva FC Merily Jüris (17.04.2003) – Tartu JK Tammeka Kristin Kandelin (09.02.2003) – Pärnu JK Valerija Karamõševa (07.09.2003) – Tallinna FC Levadia Ragne Lukken (09.05.2003) – Tallinna FC Flora Kärol Minnik (23.05.2003) – Tabasalu JK Birgit Pajumäe (09.12.2003) – Vändra Vaprus JK Janeli Pärnik (24.02.2003) – Tallinna FC Flora Kätlin Vassil (03.01.2003) – Põlva FC Lootos Marianne Veberson (28.01.2003) – Põlva FC Lootos Poolkaitsjad ja ründajad Janeli Auväärt (12.05.2003) – Tabasalu JK Marie Eidisk (05.11.2003) – Tabasalu JK Anastasija Fjodorova (02.08.2003) – Tallinna FC Ajax Liis Hell (18.09.2003) – Tabasalu JK Laura Jaanson (14.04.2003) – Tallinna FC Flora Anna-Liisa Joandi (13.08.2003) – Suure-Jaani United Anna Aurelia Kangur (14.11.2003) – Tabasalu JK Emilia Koger (09.07.2003) – Nõmme Kalju FC Merly Käblik (01.03.2003) – Tartu JK Tammeka Rebecca Kähr (13.09.2003) – Põlva FC Lootos Loore Lehtmets (17.04.2003) – JK Tallinna Kalev Lisandra Nurmesalu (06.03.2003) – Vändra Vaprus JK Kätriin-Elise Pahva (01.01.2003) – FC Elva Marta Raidna (07.08.2003) – Tallinna FC Flora Žanna Smirnova (30.04.2003) – TJK Legion Aiki Suits (28.06.2003) – Pärnu JK Sofja Zamorskaja (19.01.2003) – JK Narva Trans Diana Vladõtšenko (28.12.2002) – Nõmme Kalju FC

