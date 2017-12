Turniiridirektor: Serena Williams pani end Austraalia lahtistele kirja

36-aastane Williams võidutses tänavu Austraalia lahtistel, paar kuud hiljem tunnistas ta, et oli turniiri ajal umbes teist kuud lapseootel. Augusti keskel teatas Williams, et plaanib pärast sünnitust kiiresti võistlustulle naasta, sihiks Austraalia lahtised. Tütar Alexis Olympia sündis 1. septembril.

Tiley ütles Austraalia ajalehele Herald Sun, et on väga tõenäoline, et Williams naaseb võistlustulle just Austraalia lahtistel. "Tal on viisa käes, ta pani end turniirile kirja ja ta teeb kõvasti trenni," ütles Tiley. "Meie silmis on ta valmis."

"Serena valmistub 2018. aastaks. Ta harjutab ja püüab vormi saada, aga vaatame, kuidas ta keha koormustele reageerib ja millisel tasemel on tema tennis, seejärel teeme Austraalia lahtiste osas otsuse," ütles Williamsi treener Patrick Mouratoglou nädal tagasi CNN-ile.

Tänavune Austraalia lahtiste võit oli Williamsi karjääri 23. suure slämmi turniiri esikoht. Ainus naine, kes üksikmängu slämmitiitlite arvestuses Williamsit edestab, on austraallanna Margaret Court. Praegu 75-aastane Court võitis aastatel 1960-1973 kokku 24 suure slämmi turniiri.

"Serena tahab Courti rekordit ületada," lausus Tiley.

Tuleva aasta Austraalia lahtised algavad 15. jaanuaril.