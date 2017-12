Raul Must alistas Taani klubiliigas tippmängija

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Vaid 20-aastane Antonsen on tõusmas uueks sulgpalli maailma absoluutseks tipuks ning on sel aastal võitnud nii EM-hõbemedali kui ka hiljuti alistanud Rio de Janeiro olümpiavõitja hiinlase Chen Longi.

"Antonsen tundus olevat natuke väsinud pikast Aasia turneest, kus teda saatis väga suur edu ja tema liikumine väljakul oli aeglasem kui ma eeldasin. Sellegi poolest olid tema löögid ja taktikalised lahendused maailma absoluutsest tipust ja oli väga raske vastane," kirjeldas Must mängu.

