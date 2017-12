22 eluaegse olümpiakeelu saanud venelast pöördus spordikohtusse

ROK on novembri algusest alates dopinguproovidega manipuleerimise tõttu tühistanud 25 Venemaa sportlase tulemused Sotši olümpial ja määranud neile eluaegse olümpiakeelu.

Praeguse seisuga on neist 25 sportlasest 22 pöördunud spordikohtusse, CAS-i teatel kaalutakse igat juhtumit eraldi. Sportlased on palunud, et CAS teeks enda otsuse enne 2018. aasta taliolümpiamängude algust.

CAS-i poole pöördunud sportlased:

Bobisõitjad Aleksandr Zubkov, Dmitri Trunenkov, Aleksei Negodailo, Aleksandr Kasjanov, Aleksei Puškarjov, Ilvir Huzin ja Olga Stulneva;

skeletonisõitjad Aleksandr Tretjakov, Sergei Tšudinov, Jelena Nikitina, Olga Potõlitsina ja Maria Orlova;

laskesuusatajad Olga Viluhhina ja Jana Romanova;

murdmaasuusatajad Aleksandr Legkov, Jevgeni Belov, Maksim Võlegžanin, Aleksei Petuhhov, Julia Ivanova ja Jevgenia Šapovalova;

kiiruisutajad Olga Fatkulina ja Aleksandr Rumjantsev.

Nimekirjast puuduvad seni viimased karistada saanud sportlased, kelle nimed avalikustati 1. detsembril. Nendeks on laskesuusataja Olga Zaitseva ning murdmaasuusatajad Julia Tšekaljova ja Anastasia Dotsenko.

Teisipäeva õhtul teatas ROK, et määras Venemaa olümpiakomiteele dopinguprobleemide tõttu olümpiakeelu ning puhtad Venemaa sportlased saavad tuleva aasta PyeongChangi olümpial võistelda vaid neutraalsetena ehk olümpialipu all. Venelased on lubanud 12. detsembril otsustada, kas soovivad neutraalsetena olümpiale võistlema minna.