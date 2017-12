Maailma snuukritipu mäng varises kokku: mul on kahju kõigist, kes seda vaatasid

"Ma olen šokiseisundis. Ma ei oodanud sellist esitust," sõnas tailasele alla vandunud nelja aasta tagune MM-finalist, kelle pikimaks seeriaks jäi 30. "Tunnen end veidi tuimana. See oli vastik matš. Mul on kahju kõigist, kes seda vaatasid."

38-aastane inglane on viimasest viiest MM-ist jõudnud korra finaali, kolm korda poolfinaali ja korra veerandfinaali, aga sel hooajal on reitinguturniiridel jäänud maksimumiks kolmas ring.

"See on üks neist mängudest, mida tahaksid lihtsalt unustada. See on üks halvimaid, mida olen mänginud. Kõik, mis sai valesti minna, ka läks," jätkas Hawkins. "Treeningutel mängisin hästi ja mõtlesin, et jõuan tagasi vormi, aga arvan, et pärast sellist esitust tuleb minna tagasi joonistustahvli juurde."

Snuukri suurturniir on pakkunud sel aastal juba palju üllatusi. Nii on enne kaheksandikfinaali konkurentsist langenud kolm kõrgeimat asetust ehk valitsev maailmameister ja tiitlikaitsja Mark Selby, inglane Judd Trump ning hiinlane Ding Junhui.