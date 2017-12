Malcolm Wilson rääkis lähemalt Fordi tehasetoest

Just Fordi suuremat tehasetuge soovis 2018. aasta eel ka tiimi esinumber Sebastien Ogier, kes seadis selle lepingu pikendamise eeltingimuseks. "Loomulikult tahan seda ka mina. Mulle meeldiks jõuda eelarves samale tasemele tagasi, kus meie konkurendid on, aga hetkel seda ei juhtu," lausus Wilson väljaandele Motorsport News.

Küll aga saab võistkond abi USA-s paiknevalt Ford Performance arenduskeskusest, kes seni aidanud firmat GT sarjade masinate ettevalmistusel.

"Minu jaoks on suurepärane, et saame rohkem tehnilist abi, et hoida meid õigel kursil just kõige teravamas tipus ning see vajab raha - aga palju asju saab Ameerikas omade jõududega ära teha," ütles Wilson. "Näiteks aerodünaamika on üks valdkond, kus nende vahendid meile tõesti abiks on."

"Pole kahtlust, et oleme saanud Euroopast suurepärast tehnilist tuge - ja me ei tohiks unustada, et jaanuaris oli meil juba ralliauto, mis jõudis turule alles mais või juunis," kiitis Wilson koostööd ka senisel tasemel.

"Aga nüüd saame seda Ameerikast, kus tehakse tööd GT sarjade jaoks. Seal tehakse tõeliselt olulist aerodünaamika-alast tööd. Selline sisend ja abi on hindamatu."