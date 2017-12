Iluuisutäht: ma ei saa leppida otsusega võistelda neutraalse sportlasena

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Kui kahekordselt maailmameistrilt küsiti pärast ROK-i otsuse avalikustamist uuesti, kas ta plaanib PyeongChangis osaleda neutraalse sportlasena, vastas venelanna, et seda on veel vara öelda.

"Lisaks on minu jaoks võrdselt oluliselt nii individuaalne kui ka võistkonnavõistlus. Kui ma ei saa võistelda rahvuslipu all, siis ei saa ma võistleda võistkonnavõistluses. Samal ajal mu konkurentidel on vastav võimalus olemas."

"Ma ei saa leppida otsusega võistelda olümpiamängudel Venemaa liputa neutraalse sportlasena," kõneles Medvedjeva. "Ma olen oma riigi üle uhke. Minu jaoks on suur au seda olümpiamängudel esindada. See annab mulle esitusteks jõudu ja inspiratsiooni."

