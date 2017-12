VIDEOD | Mart Seimi rekordilised katsed Anaheimis

27-aastane eestlane sai rekordnumbrid kirja nii rebimises (191 kg) kui ka tõukamises (253 kg). Viimane tõi talle ka selle arvestuse hõbemedali.

"Ma arvan, et tulevikus tuleb 195 kindlasti ära. Miks mitte euroopakatel seda uuesti proovida. Ja mitte ainult proovida, vaid ka ära rebida," kommenteeris ta hiljem Vikerraadiole.

Estonia's Mart Seim hits an International PR in the Snatch! pic.twitter.com/6wNgUGndxA — IWF (@iwfnet) December 6, 2017

"Tõukamises olin selles mõttes rahul, et 253 nägi oluliselt kergem välja kui eelmine MM 248. See annab lootust, et on võimalik sinna ka juurde panna."

Hoolealust kiitis ka treenerist isa Alar Seim. "Kui ma nüüd pärast videost vaatasin Mardi nägu, siis see oli muljetavaldav. Seda oli tõesti hea vaadata. See oli väga hea sooritus," lausus ta tõukamiskatse kohta.