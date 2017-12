Transseksuaalne sportlane võitis tõstmise MM-il hõbeda, treenerid rahulolematud

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Ka samas kaalukategoorias pronksi saanud egiptlanna Shaimaa Khalafi treener Mohamed Hosnytaha nõustus kolleegiga. "See pole aus ja me küsisime IWF-ilt, kuidas saab võistelda keegi vaid aasta pärast [testosterooni] tasemete kontrolli. Aga kõik olid tema võistlemise suhtes soosivad."

"Ma loodan, et ROK võtab midagi ette, sest pikas plaanis kahjustab see meie ala. Ma ei tunne end sellises situatsioonis kaugeltki mugavalt," jätkas Swords. "Ma arvan, et keegi pole sellisest olukorrast vaimustuses."

