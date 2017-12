FOTOD | EOK tunnustas rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalivõitjaid

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Eesti sportlased on sel aastal hetkeseisuga võitnud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt juba 164 medalit, mis on meie spordiajaloo absoluutne rekord. Lisaks on Eesti seeniorsportlased võitnud ainuüksi sel poolaastal 57 kuldmedalit.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa tänas ja õnnitles tiitlivõistluse medalivõiduni jõudnud sportlasi ning nende treenereid ja abistajaid. "Lõppev spordiaasta on olnud silmapaistev ja eriline. Läbi aegade rekordiline medalisaak rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt peegeldab eestimaalaste spordilembust ja Eesti sportlaste võimet konkureerida maailma absoluutses tippkonkurentsis. Meie tänu kuulub kõigile, kelle ühise pingutuse ja pühendumuse tulemusel medalivõiduni on jõutud. Võime uhkusega pidada end spordirahvaks," ütles Sõõrumaa medalistidele oma tervituskõnes.

