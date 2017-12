TÄNA | Kas Liverpool pääseb Meistrite liigas jätkama?

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Lootust platsile pääseda on haigusest taastunud Klavanil, sest kamerunlasest keskkaitsja Joel Matip jääb lihasevigastuse tõttu kindlalt kõrvale. Lisaks on keskkaitsjatest peatreener Jürgen Kloppi valikus ka Dejan Lovren ja Joe Gomez.

Seis E-grupis on enne viimaseid mänge üsna pinev: Liverpoolil on üheksa, Sevillal kaheksa, Spartakil kuus ja Mariboril kaks punkti. Kindlasti saab tänasega otsa sloveenide eurohooaeg ja kindlasti pääseb ülejäänud kolmik jätkama, kuid kes mis sarjas, pole teada.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel