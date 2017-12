Alar Seim: kui pärast videost vaatasin Mardi nägu, siis see oli muljetavaldav

"444 kilo igati väga võimas tulemus," tunnustas ta Vikerraadio vahendusel poega. "Mõlemad esimesed katsed õnnestusid ja viimase puhul tekkis stardifaasis pisike viga, mis ei lasknud sooritust lõpuni viia," alustas ta rebimisest, kus Mardile jäi kirja 191.

"Tõukamises panime esialgu algraskuseks 235, aga see oli selleks, et vastased ei teaks täpselt vormi ja oleks võimalik vastavalt teistele oma võistlus üles ehitada. 253 kogu selles möllus ja situatsioonis ära tõugata oli suurepärane tõste."

"Kogusumma ka. Kui kaks aastat tagasi oli hõbedatulemus 438, siis nüüd kuues koht oli 440 ja viies 444-ga, nii et igati tuleb rahule jääda," ütles Alar Seim.

MM-il Anaheimis pakkusid kõneainet ka Iraani fännid, kelle pahameele põhjustas žurii otsus tühistada pronksimees Salimikordasiabi katse. Sellest hoolimata sai Mart 253 kilo kätele.

"Loomulikult segas ka meid, aga tore oli vaadata, et Mart sellest hoolimata või tänu sellele end nii hästi kokku võttis ja kui ma nüüd pärast videost vaatasin Mardi nägu, siis see oli muljetavaldav. Seda oli tõesti hea vaadata. See oli väga hea sooritus."

Alar Seimi ei üllatanud kullamees Laša Talahadze (477, maailmarekord) ega hõbedale-pronksile tulnud iraanlaste Saeid Alihosseini (454) ja Behdad Salimikordasiabi (453) etteasted. Seimi edestas veel usbekk Rustam Djagabajev (447).

"Laša osas võis seda kindlasti arvata. Ta tegi ju Gruusia võistlustel ka 220 ja 254. Minu teada on ta enne ka 258 tõuganud. Tegi oma numbreid. Iraanlased - oli teada, et nad sellises vormis on. Kas üks tegi 463 ja teine 461 oma kodustel võistlustel. Üllatusi siin ei olnud. Usbekk oli võib-olla kõige suurem üllatus - väga hästi arenenud ja tegi väga hästi."