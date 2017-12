Mart Seim vilekoorist: pärast tuli Iraani publik pilti tegema ja vabandama

Maailmameistriks krooniti maailmarekordi 477 kiloga grusiin Laša Talahadze, kahvatumad medalid võtsid iraanlased Saeid Alihosseini (454) ja Behdad Salimikordasiabi (453).

"See, et kolm meest eest ära olid, oli enne võistlust teada. Kaks iraanlast ja imemees Laša. Pigem oli üllatus see, et iraanlased ei teinud nii kõvasid tulemusi kui oli aimata," kommenteeris Seim intervjuus Vikerraadiole.

Eestlase ette jäi ka usbekk Rustam Djagabajev (447), Seimile järgnesid brasiillane Fernando Reis (440), tšehh Jiri Orsag (422) ja alžeerlane Waldi Bidani (420).

"Seda oli ka teada, et neljandast kaheksanda kohani tuleb kõva rebimine. Kõik mehed olid heas vormis ja oli lihtsalt üks kõva tasemega võistlus. Enda omaga olen rahul, et sain uuesti rekordilainele," jätkas Seim.

"Peale EM-i oli see rebimises vajalik, sain vähemalt ühe kilo juurde. Ma arvan, et tulevikus tuleb 195 kindlasti ära. Miks mitte euroopakatel seda uuesti proovida. Ja mitte ainult proovida, vaid ka ära rebida. Tõukamises olin selles mõttes rahul, et 253 nägi oluliselt kergem välja kui eelmine MM 248. See annab lootust, et on võimalik sinna ka juurde panna," lausus Seim, kes seadis uueks sihiks 450 kiloni jõudmise.

MM-il Anaheimis pakkusid kõneainet ka Iraani fännid, kelle pahameele põhjustas žurii otsus tühistada üks pronksimees Salimikordasiabi katse. "Enne viimast katset näitasin neile ka, et tõmmake vähe tagasi. Ma ei tea, kas see telekast oli näha."

"Tegin ära oma katse. Ju siis väga ei mõjutanud. Pärast tuli Iraani publik minuga pilti tegema, õnnitlema ja vabandama. See "buu!" ei olnud tegelikult üldse sportlaste suunas tehtud, vaid ikkagi see, et nad ei olnud žürii otsusega rahul."