Teppani võimas mäng aitas Trentino Meistrite liigas võiduni

Seejuures mindi kohe avamängus omavahel kokku. Teppan ja tema koduklubi Trentino Diatec said Tammemaast ja Maaseiki Nolikost viimaste kodusaalis jagu 3:1 (25:17; 25:23; 23:25; 25:17). Mõlemad eestlased kuulusid algkoosseisu ning tegid kaasa kogu kohtumise, vahendab Volley.ee.

Teppani arvele jäi meeskonna parimana 19 punkti (+15). Diagonaalründaja tegutses rünnakul hästi, lüües 28st tõstest punktiks 16 (58%), lisaks kaks blokipunkti ja üks serviäss. Tammemaa kogus 9 punkti (+6), neist viis rünnakuga (56%), kaks blokist ja ühe serviga.

Teppan ise ütles pärast kohtumist, et naudib viimasel ajal aina rohkem teenitud mänguaega täiel rinnal. "Mida mäng edasi, seda paremini sisse elasin ja ega seda mängupraktikat pole ka viimasel ajal üleliia palju olnud. Kokkuvõttes, eks kui me gaasi andsime, siis eest ka läksime, aga tööd on veel kõvasti teha meil kõigil. Lahe on igal juhul selliste meestega koos platsil mütata ja loodetavasti andsin oma tegutsemisega ka peatreenerile enesekindlust enda osas," rääkis diagonaalründaja.

Itaalia kõrgliigasse kuuluv Trentino ning Belgia klubi Maaseiki Noliko kuuluvad mõlemad Meistrite liiga E-alagruppi. Lisaks on samas grupis Kedierzyn-Kozle Zaksa (Poola) ja Izmiri Arkas (Türgi). Tammemaa ja Noliko pidid läbima ka eelringi, kus alistati Hollandi klubi Groningeni Abianti. Trentino pääses otse alagrupiturniirile. Igast alagrupist pääseb play-offi 12 parema sekka kaks paremat, lisaks saab edasi ka kaks paremat kolmanda koha meeskonda.

Trentino peab järgmise kohtumise 20. detsembril Poola klubi Kedzierzyn-Kozle Zaksaga, Maaseik kohtub samal päeval Izmiri Arkasega.