Uus aasta toob jalgpallitreeneritele kaasa olulisi uuendusi

Nimelt kaob alates 2018. aastast ära "treenerite litsentsi" mõiste, et seda ei aetaks segamini ametiisiku litsentsi mõistega. Nüüdsest räägitakse treeneri kvalifikatsioonist või diplomist/tunnistusest, mis on treeneri klubisse registreerimise eelduseks (see omakorda ametiisiku litsentsi taotlemise eelduseks). Teisisõnu, isik, kellel puudub treeneri kvalifikatsioon, diplom/tunnistus ei saa klubisse registreeruda treenerina, samuti ei saa teda treenerina märkida mänguprotokolli. Ametiisiku litsentsi peavad taotlema kõik ametiisikud, sealhulgas treenerid, kes tegutsevad EJL-i egiidi all toimuvatel võistlustel osalevate klubide ametiisikutena ja viibivad mängude ajal tehnilises alas. Ilma treeneri kvalifikatsiooni või diplomi/tunnistuseta isikut saab klubisse registreerida ning teda saab mänguprotokolli märkida vaid klubi esindajana.

Samuti muutub treeneri kvalifikatsiooni pikenemine, mis on vastavuses Eesti Olümpiakomitee treeneri kutse andmise korrale. See tähendab, et kvalifikatsioon pikeneb automaatselt kehtivuse lõppemise kuupäevast järgmiseks neljaks aastaks, kui treener on töötanud pidevalt jalgpallitreenerina ning on läbinud täiendkoolitusi vähemalt 60 akadeemilise tunni ulatuses nelja aasta jooksul (sealhulgas esmaabi baaskoolituse läbimine 16 akadeemilise tunni ulatuses või esmaabi täiendkoolitus 6 akadeemilise tunni ulatuses, kui esmaabi baaskursus on varasemalt läbitud).

Koolitustele registreerimine käib edaspidi isikutuvastamise kaudu, mis tähendab, et igal treeneril on võimalus jalgpalliliidu kodulehel Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardi abil sisse logida, et end koolitustele kirja panna. Koolituste nimekirja leiab jalgpalliliidu koduleheküljelt, otsetee sisselogimiseks on koolitus.jalgpall.ee.

"Koolitusosakond teeb kõik selleks, et treenerite täiendtunnid saaks kvaliteetselt tehtud ning oleme andnud treeneritele väga mitmekülgse valiku enda täiendamiseks. Täiendkoolituste teemad baseeruvad meie jalgpalli hetkeseisul ning varasemad hooajad on näidanud, et saame ka hooajasiseselt koolituste nimekirja täiendada vajaduspõhiselt," sõnas Eesti Jalgpalli Liidu koolitusosakonna juhataja Karel Voolaid.

Küsimuste korral saab lisainfot koolitusosakonnalt e-posti aadressil koolitus@jalgpall.ee. "Lisaks leiavad treenerid lisainfot meie kodulehel, aga kui midagi jääb uue süsteemi osas jääb arusaamatuks, aitame teid hea meelega. Loodame, et juba laialt levinud isikutuvastamine samuti probleeme ei tekita, kuid murede korral võib julgelt meiega ühendust võtta," lisas Voolaid.