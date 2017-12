Võistluspausilt naasnud Embrich: veheldes on käes imelik tunne

Eesti epeenaiskonna kogenuim Irina Embrich astub nelja kuulise vigastuspausi järel võistlurajale ja haarab nädalavahetusel Doha Grand Prix´il taas epee vasakusse kätte, et konkurente võita.

Vasakus randmes ehk oma torkekäes olnud traumade ravi on kulgenud soodsalt ja doktor Armin Heinman andis Dohasse sõiduks rohelise tule. "Ta ütles, et kui soov on olemas, siis mine," sõnas Embrich ETV spordisaatele. "Kuigi ta ise arvas, et võiksin pikema pausi võtta."

Sõle spordikeskuses täna õhtul vehklemistrenni teinud Embrich ütles, et veheldes ranne enam ei valuta, kuid enesetunne veel ideaalne pole, sest ka üldine tervis vajas turgutamist. "Suurem valu läks ära ja saan vaikselt trenni teha, kuid pikalt ma harjutada ei saa," lausus Embrich. "Kui torkan ja treenin, siis valu ei tunne, aga veheldes on käes natuke imelik tunne."

Uue hooaja kaks esimest MK-etappi,kus naiskond oli viies ja kolmas, vahele jätma pidanud Embrichi sõnul on Dohast hea taas alustada, sest Kataris on kavas vaid individuaalturniir. "Ma pelgan uut traumat ning ei taha vastastega kokku põrgata. Kuna võistluspaus on olnud pikk, siis enda vormi kohta ei oska öelda."

Dohasse lendab homme kokku kuus Eesti epeenaist. Meestest esindab Eestist Sten Priinits.