Vilepuhuja Rodtšenkov: olen ROK-i otsuse üle uhke

Moskva dopingulabori endine juht Grigori Rodtšenkov väitis eelmisel aastal, et Venemaal on riiklik dopingupoliitika ja 2014. aasta Sotši olümpial manipuleeriti proovidega, Venemaa sportlaste proove vahetati puhta uriini vastu. ROK-i uurimiskomisjonid leidsid, et Rodtšenkovi väited vastasid tõele ja seetõttu määrati Venemaa olümpiakomiteele keeld.

"Edastasin just Grigorile ROK-i otsuse, ta on ROK-i tehtud töö üle väga uhke," rääkis Rodtšenkovi advokaat Jim Walden.

"ROK-i otsus saadab julge sõnumi, näidates, et sellist riiklikku petuskeemi ei taluta ühegi riigi puhul. Nagu maailm nüüd nägi, olid dr Rodtšenkovi antud asitõendid Venemaa riikliku dopingusüsteemi kohta usutavad ja ümberlükkamatud, seda skeemi aitas läbi viia toonane spordiminister Vitali Mutko ja teised kõrged riigiametnikud," edastas Rodtšenkovi advokaat meediale. "Nüüd on dr Rodtšenkovi sõnu kinnitanud nii WADA kui kaks ROK-i distsiplinaarkomisjoni, Venemaa korduvad eitused pole usutavad, nad pole suutnud vastupidist kuidagi tõestada. Otsus keelata Venemaa ametnikel olümpiamängudel osaleda peaks näitama nii Venemaale kui teistele riikidele, et sellistel reegliterikkumisel on karmid tagajärjed. ROK-i otsus määrata Mutkole eluaegne olümpiakeeld on samuti sobiv karistus."

"Dr Rodtšenkov nõustub ka ROK-i otsusega lubada puhastel sportlastel neutraalsena võistelda," jätkus advokaadi avaldus. "Siiski peaks tema arvates olema väga karmilt paika pandud, kes on puhas – WADA-l ei tohi nende (ega nende treeneri) vastu olla ühtegi etteheidet, neil ei tohi olla varasemaid dopingurikkumisi ja nad peavad enne olümpiamängude algust andma sõltumatute testijate juures puhta dopinguproovi."